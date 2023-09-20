9/20【早晨財經速解讀】汽車工會擴大罷工 美政府又關門?債務膨脹縮表無效?

美國股市在聯準會（Fed）公布決策前下跌，美國公債殖利率漲到至少2007年以來最高，反映市場押注利率將長時間保持較高水準，以防通膨復熾。布蘭特原油一度漲逾每桶95美元。

道瓊工業指數下跌106.57點，跌幅0.3%，收在34,517.73點；標普500指數跌9.58點，跌幅0.2%，收4,443.95點；那斯達克綜合指數下跌32.05點，跌幅0.2%，至13,678.19點。

由於蘋果和特斯拉等大型股上漲，標普500指數明顯脫離盤中低點。蘋果和特斯拉各漲0.6%和0.5%。

美國10年期公債殖利率收報4.366%，為2007年以來的最高水平，周一報4.318%。美國2年期債券殖利率上升至5.109%，為2006年以來最高，周一為5.062%。加拿大通膨數據高於預期，油價繼續上漲，加劇全球對通膨壓力再度抬頭的顧慮。

「未來幾個月整體通膨升溫的風險正在上升，這會讓Fed的行動變得複雜化，」Oanda美洲業務高級市場分析師Ed Moya表示，「決策者是否相信，儘管勞動市場表現堅挺，價格壓力將繼續緩解？如果核心通膨率顯示其難以繼續下降，那麼利率更高更久的狀態會比市場目前所反映的要長得多。」

U.S. Bank Wealth Management高級投資總監Bill Northey說：「市場提前大規模布局，顯然關注Fed政策溝通方面的任何變化。」。他認為投資人會高度關注會後記者會聯儲對通膨的看法。

Simplify Asset Management首席策略師Michael Green說：「如果（Fed）透過上修點狀圖預測來降低2024年降息的可能性，將被視為一次非常鷹派的按兵不動。」

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，金融市場預計Fed周三將關鍵的聯邦基金利率目標區間維持在5.25%-5.00%不變的可能性高達99%，在11月的下次會議上按兵不動的可能性也升至70.9%。

在標普500指數的11大類股中有九個下跌，其中能源股和非必需消費品股跌幅最大。

非必需消費品類股走軟，受到亞馬遜、美高梅國際酒店集團(MGM Resorts)、AutoZone 和星巴克拖累。亞馬遜（Amazon）下跌1.7%。

星巴克下跌1.5%，TD Cowen決定將該咖啡連鎖店的股票評級下調至「表現不及大盤」。

迪士尼下跌3.6%，此前該公司宣布將在未來10年內把其主題公園業務的資本支出增加近一倍至600億美元。

網上雜貨配送企業Instacart在那斯達克上市首日股價飆漲12%，IPO市場週二再次通過考驗，Instacart (CART)在把發行價定為每股30美元後，收盤報33.7美元。營銷自動化平台Klaviyo將在周三上市，若再次獲得熱烈反響，可能為更多新創公司上市創造條件。晶片設計公司安謀（Arm）上周上市首日大漲後，週二股價再度下跌4.9%。

Cboe Global Markets (CBOE)的股價上漲2.7%，收於歷史新高。這家交易所營運商說，執行長 Edward Tilly因未能披露與同事的個人關係而辭職。