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協助企業順利接軌…證交所IFRS永續揭露準則 首版問答集正式推出

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金融監督管理委員會於2023年8月17日發布我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖，並成立推動我國接軌IFRS永續揭露準則專案小組，下設四個分組，分別由證期局、證交所、會計研究發展基金會及櫃買中心擔任召集人。為掌握外界意見以利政策推動，主管機關責成證交所及櫃買中心透過問卷調查廣泛蒐集上市公司150家及上櫃公司88家意見。經第二分組會議充分討論及研議後完成首版問答集，已於2023年9月18日將問答集揭示於「接軌IFRS永續揭露準則專區」（網址：https://isds.tpex.org.tw），供各界參考。

證交所表示首波IFRS永續揭露準則問答集共計九題，內容包含年報提前揭露時點困難、多角化企業適用行業分類、溫室氣體盤查標準不一、氣候相關資訊揭露及情境分析、永續報告書與年報資訊重複、永續資訊確信量能不足等議題。未來將持續蒐集各界疑義，更新問答集內容，以利上市櫃公司順利接軌IFRS永續揭露準則。

為落實主管機關推動IFRS永續揭露準則，協助解決企業接軌痛點，證交所擔任「第二分組：IFRS永續揭露準則之導入」召集人，工作任務為蒐集及分析接軌IFRS永續揭露準則的問題及影響、協助企業解決適用準則的問題、製作實務範例及指引、製作導入計畫參考範例並控管企業導入時程等，期望透過工作小組的努力，圓滿達成協助企業順利與國際接軌的任務。

證交所 櫃買中心 上市公司

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