外資大賣台股逾百億！這檔賣超最多今天還填息 買超金融股居個股前三

台股今（19）日開高走低收最低，終場收16636.32點，下跌61.92點，成交量2783.91億元，三大法人賣超155.19億元，外資賣超127.18億元。據統計，外資賣超復華台灣科技優息（00929）32,452張，為賣超榜首，為連續三日賣超，共計賣超163,053張。

外資今賣超前十大依序為復華台灣科技優息、長榮航、台積電、群創、聯電、元大高股息、友訊、台泥、威盛、新興。

復華台灣科技優息採月月配方式，目前已連續3個月配息0.11元，其成分股包括聯發科、力成、矽創、新普、廣積、健鼎等電子股，目前的規模約650億元。受惠資金回流，大盤重啟漲勢，並站回月線之上，以電子股為布局主軸的復華台灣科技優息表現強勢。

復華台灣科技優息今日除息交易，每股配發現金股利0.11元，早盤以18.2元開出，最高一度拉升至18.26元，達成秒填息，隨後賣壓稍重，終場收18.08元。

外資今買超前十大依序為新光金、元大金、中信金、矽統、華通、三商壽、慧洋-KY、大同、緯創、文曄。

外資今日買超中金融股位居買超個股前三名，其中買超新光金12,285張、元大金11,532張、中信金8,339張，其中元大金為連續10日買超，而新光金和中信金則呈現土洋法人對作的情況。