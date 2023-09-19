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中秋向上變盤？法人「6字」形容第4季行情：但目前台股操作宜保守

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
時序進入第3季下旬，市場關注第4季台股的表現會是如何，有法人直言，「中秋向上變盤」，第4季行情可以用6個字形容，就是「買買買漲漲漲」。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
時序進入第3季下旬，市場關注第4季台股的表現會是如何，有法人直言，「中秋向上變盤」，第4季行情可以用6個字形容，就是「買買買漲漲漲」。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今（19）日開高走低收最低，以16,636.32點收盤，時序進入第3季下旬，市場關注到底選舉行情啟動了沒？第4季台股的表現會是如何？前波高點17,463點有沒有機會突破？有法人直言，「中秋向上變盤」，第4季行情可以用6個字形容，就是「買買買漲漲漲」，但提醒現階段台股仍是震盪修正，操作宜保守，逢拉回急跌才布局

台股今日以16,706.48點開出，一度拉升至16,762.52點，終場則是收在當日的最低點，下跌61.92點，繼5日線及季線失守後，再跌破月線，三大法人合計賣超155.19億元。，其中外資賣超127.18億元，投信買超37.41億元，自營商賣超（合計）65.42億元。

台股持續震盪修正，在進入第3季的季末，法人及集團作帳行情是否啟動，隨著總統大選的逼近，選舉行情也有增溫的跡象，到底可不可以進場買股票？要買進那些族群布局？第4季有沒有機會挑戰萬八關卡？都是市場關注的重點，尤其是陷入整理的AI股、表現似乎偏弱的權王台積電（2330）、傳產集團股、政策概念股等該如何布局？

統一投顧董事長黎方國表示，台股現階段仍處於區間震盪修正格局，但是，「中秋向上變盤」，10月、11月、12月的第4季行情可以用「買買買漲漲漲」這6個字來形容，但是目前在操作上宜保守，有拉回急跌時再進場布局。

黎方國分析，從總統民選以來，總統選舉前一年的10月都是100%上漲，過去從2011到2022年的12月，有10次月線上漲，12月是全年最容易上漲的月份，主要是受惠於集團及投信作帳，還有電子產業旺季的加持，另外，每年的11月是研究機構提出年度展望的時間，黎方國認為，明年的展望樂觀。

黎方國強調，目前台股難脫區間震盪時，操作上要保守，等待第4季的行情，至於布局的標的可鎖定AI、半導體、傳產集團作帳、選舉概念股等，例如，AI以低基期股為標的，找買點布局，選舉概念股則可鎖定綠能、軍工、網通等。

證券分析師張陳浩認為今年會有選舉行情，影響台股的不確定因素已經差不多反映了，選舉行情可望啟動，不過，以往的元月行情這次將碰上總統選舉，所以，台股可能在今年第4季見到高點，指數可望突破前波高點，甚至有機會挑戰萬八關卡。

張陳浩認為，可逢低布局政策扶植股，包括軍工、生技、綠能、網通等選舉概念股，以軍工來看，逢低可留意漢翔、雷虎、長榮鋼等，網通則是看好光纖、矽光子、AI、美國基建等族群。

台股 布局 變盤 中秋

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