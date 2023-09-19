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AI股反攻無力？緯創最後一盤爆5,973張買單 但仍失守百元以98.4元收盤

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股今（19）日開高走低收最低，以16,636.32點收盤，下跌61.92點。台股示意圖。聯合報系資料庫
台股今（19）日開高走低收最低，以16,636.32點收盤，下跌61.92點。台股示意圖。聯合報系資料庫

台股今（19）日開高走低收最低，以16,636.32點收盤，下跌61.92點，台積電（2330）收黑之外，AI股反攻無力，指標股緯創（3231）開高走低，最後一盤雖爆出5,973張買單，但股價仍是收在98.4元，百元關卡價宣告失守，廣達（2382）也是開高走低，翻黑收在219元，跌破季線。

台股今日以16,706.48點開出，一度拉升至16,762.52點，終場則是收在當日的最低點；緯創以101.5元開高後一度拉升至102.5元，盤中翻黑，低點一度下滑至97.5元，雖然最後一盤爆出5,973張成交量，但終場仍收在98.4元，下跌2.6元，跌幅2.57%，股價跌破百元，創2個多月的新低價。

台股AI股仍陷入整理走勢中，緯創去年以29.4元封關，今年來股價往上拉升，在輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳來台吹起的AI旋風下進一步往上衝高，加上超微（AMD）蘇姿丰也在之後訪台，進一步帶動AI股的漲勢，緯創一度上漲至161.5元，但其後往下壓回整理，今日則是跌破百元。

緯創 AI 台股 台積電

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