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台股下跌61.92點 三大法人賣超155.19億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股今日開高走低收最低，終場收16636.32點，下跌61.92點，跌幅0.37%，成交量2783.91億元，三大法人賣超155.19億元。示意圖。本報系資料庫
台股今日開高走低收最低，終場收16636.32點，下跌61.92點，跌幅0.37%，成交量2783.91億元，三大法人賣超155.19億元。示意圖。本報系資料庫

台股今（19）日開高走低收最低，終場收16636.32點，下跌61.92點，跌幅0.37%，成交量2783.91億元，三大法人賣超155.19億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超127.18億元，投信買超37.41億元，自營商賣超（合計）65.42億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.21億元，自營商（避險）賣超47.21億元。

台股跌破月均線，台積電（2330）今日以539元開出，下跌1元，雖一度翻紅至543元，但仍不敵賣壓再度翻黑下滑，終場收跌2元，以今日最低的538元收盤，跌幅0.37%，市值也滑落至13兆9,514億元，市值跌破14兆元。

台股 自營商 三大法人 外資

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