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美股四大指數收漲 台股早盤小漲、台積電下跌1元開539元

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導
周一（18日）美股四大指數收盤上漲，影響台股今（19）日開盤。今日開盤上漲8.24點，開盤指數16,706.48點。圖／聯合報系資料照
周一（18日）美股四大指數收盤上漲，影響台股今（19）日開盤。今日開盤上漲8.24點，開盤指數16,706.48點。圖／聯合報系資料照

周一（18日）美股四大指數收盤上漲，影響台股今（19）日開盤。今日開盤上漲8.24點，開盤指數16,706.48點；台積電（2330）以539元開盤，下跌1元。

根據國內大型投顧表示，大盤上周五（15日）受富時指數調整影響，量能擴張，推升指數，但季線仍下彎，上方有解套賣壓。台股周一受到電子股的賣壓，指數可能繼續測試10日線和20日線支撐。費城半導體指數與權指數連動，逐步接近120日移動平均線，投資人需關注美股位階變化和資金流向。

電子指數成交金額比重維持在七成以上，半導體表現較佳，但電腦和周邊設備可能持續修正未含金電（傳產）類股顯示築底型態，金融股持續區間走勢櫃買市場受到投信擴大持股部位影響，指數保持在所有均線之上，資金流入低位階族群和中小型利基股。

國內大型投顧指出，投資策略建議擁有多重題材的股票，如車用、蘋果、網通、AI等，市場買盤相對穩健且有連貫性。此外，關注處於相對低基期的 ABF 載板記憶體、手機零組件，以及有望逐步復甦的鋼鐵族群。對於散裝航運類股，建議短期交易，使用拉回低接和分批進場策略，避免追高，注意隔日的賣壓調整。

周一（18日），美股四大指數收盤：道瓊指數上漲6.06點、漲幅0.02%，那斯達克指數上漲1.9點、漲幅0.01%，標準500指數上漲3.21點、漲幅0.07%，費半指數上漲16.07點、漲幅0.46%。

台積電ADR周一下跌0.5%，收在88.83美元，延續上個交易日大跌2.4%之勢，較台北交易溢價5.2%。費城半導體指數同日上漲0.5%。

美國股市周一收盤小漲，科技股在上周五下跌後回穩，聯準會（Fed）為期兩天的貨幣政策會議召開之前，投資人缺乏信心，在缺乏重大利多的情況下，他們趁機買進一些上周下跌的股票。

本周的重頭戲是 Fed 的政策會議，預料將暫停加息，這將是 Fed 自2022年3月打響對抗通膨的第一槍以來，第二次維持利率不變。聯邦公開市場操作委員會（FOMC）還將發布其每季經濟預測摘要，其中將包括「點狀圖」，即與會委員對未來利率走勢的預期。

目前金融市場已消化Fed周三將指標利率目標區間維持在5.25%-5.50%的機率為99%。不過，根據芝商所的FedWatch 工具，市場預計 FOMC 在11月按兵不動的機率為69%。

投資人關注點狀圖的兩個關鍵問題是，決策者是否保留對年底前再升息25個基點的預期，以及他們預料2024年轉為寬鬆的幅度多大。

三大法人上周一集中市場合計賣超337億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超256.3億元，投信買超16.1億元，自營商（自行買賣）賣超11.7億元，自營商（避險）賣超85.1億元。

統一期貨表示，期貨方面，外資於周五夜盤大幅加碼7,894口空單後，日盤再度小幅加碼502口空單，自外資執行期貨多單隔日沖後，行情拉回至低檔區間整理。未來觀察外資空單再度來到萬口水準之上時，外資若再次大額回補，則仍以區間盤看待；但空單若具有延續性，可能代表空方趨勢成型。十大特定法人加碼577口空單至-14,880口，觀察近月、全月籌碼變動可知，周一大額交易人執行空單換月換倉，顯示長抱空單的意圖，且仍維持高空單水位，整體籌碼偏空。

選擇權未平倉部分，9月月選買權最大未平倉仍為17,000點，不過16,750–16,950點買權未平倉口數大增，若買方組成以散戶為主，可能將成為加權指數結算日上檔賣壓；賣權最大未平倉則保持在16,600點，選擇權籌碼顯示市場看法偏向悲觀。

周一量縮下跌，未能成功開啟量增價漲的多方行情，反而失守頸線，使雙底型態測試失敗。研判將拉回至半年線、季線區間延續低檔弱勢整理，後續觀察半年線能否再次擔當撐盤要角。

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