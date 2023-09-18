台股改採T+1交易結算行不行？ 證交所借鏡美國經驗

台股改採T+1的交易結算制度行不行？金管會證期局局長張振山與臺灣證券交易所董事長林修銘近期率團赴美東訪問期間，特地拜會美國證券集中保管結算公司(DTCC)，與DTCC總裁、執行長暨董事Mr. Frank La Salla會面，借鏡美國經驗，深入了解美國如何順利從T+2過渡到T+1的交易結算制度。

La Salla分享美國經驗，並強調其中的挑戰與機會。由於對台灣代表團的高度重視與認可，此次會面後，La Salla還特地將他與臺灣代表團合影分享到個人社群網站。

隨著台灣證交所的策略持續深化，林修銘希望透過這次美東行訪問，能為台灣資本市場帶來更多的國際投資機會。他強調，「透過與國際金融機構的直接對話，我們不僅能夠了解其對我們市場的看法，更可以從中獲得寶貴的反饋。我們希望透過這種方式，創建一個更加友善的外國投資環境，吸引全球的投資人關注並投資台灣。」

此外，林修銘這次美東行中還接受彭博專訪。他在訪問中提到，台灣，一直以其在全球ICT產業的領先地位，以及完善的產業供應鏈聞名；加上近年來ESG的發展也受到國際肯定。

在專訪過程，林修銘詳盡地探討台灣資本市場的競爭力、產業的發展、以及臺灣創新板的上市前景。他表示，「面對投資人結構的多元化，我們不僅僅滿足於傳統的策略，而是透過教育訓練、主題式業績發表會以及主動赴海外拜會投資人等，為國內外投資者提供更多元的支持和服務，希望進一步擴大台灣在全球資本市場的影響力。」

另外，臺灣證交所近年來致力於優化產業類別，形塑特色亮點產業。而為了進一步發掘產業中的隱形冠軍，證交所特別推出臺灣創新板，旨在鼓勵更多新經濟產業公司上市。林修銘認為，這是鞏固台灣在全球資本市場地位的另一策略方向。