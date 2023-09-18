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8月投信受益人大增52萬 投資人不畏台股震盪

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
總受益人數超過5萬人之投信。資料來源／投信投顧公會、統計至2023/08/31 、崔馨方／製表
總受益人數超過5萬人之投信。資料來源／投信投顧公會、統計至2023/08/31 、崔馨方／製表

近日台股震盪不穩，法人表示，市場訊息日趨透明化、投資人的理財觀念持續進步，除了台股、海外股票等旗艦型主動基金受到投資人信賴，近年蓬勃發展的ETF也是不少投資人接觸基金的另一種選擇。投信投顧公會最新資料顯示，8月投信的新增的受益人數大幅上升，大增52萬人。

根據投信投顧公會最新資料顯示，8月整體投信投顧新增受益人數高達52萬人，今年來新增的受益人數更是大幅上升超過153萬人。法人表示，在受益人數大增之下，總受益人數在5萬人之上的投信共有14家，主要都是旗下擁有旗艦台股基金與ETF相關的投信業者。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，最新公布的美國8月CPI雖然略比預期來的高，但核心CPI持續下滑，通膨趨緩趨勢確立，美股漲跌互見，市場多認為本月聯準會將暫停升息，接下來將視11、12月的FOMC會議，也讓近期投資情緒紓緩，美股漲跌互見。

在全球與台灣總經數據方面，孫傳恕說明，全球PMI整體仍呈現收縮，台灣也不例外，8月製造業PMI由前月46.11降至45.5，已連續6個月緊縮，不過由於開始進入傳統外銷備貨旺季，且庫存水準已降低，搭配市場對於AI需求強勁，有利於訂單改善，預期第４季製造業PMI有機會持續回升，至於非製造業NMI方面，雖然也呈現衰退，由55.77下滑至54.3，然未來半年展望已連續3個月高於榮枯值，隨著旺季效應來臨，第4季表現有望看升。

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