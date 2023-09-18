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台積電盤中慘跌17元 分析師：高盛調降目標價

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

台股今（18）日走勢開低走低，台積電（2330）盤中最低541、下跌17元。資深分析師連乾文表示，高盛調降台積電目標價，台積電接單情況不如市場預期，因此導致今日開盤就下跌，進而影響大盤。

連乾文指出，高盛發表了一篇文章，調降了台積電和聯電（2303）的目標價，主要原因是資本支出的下降，導致市場較無法理解台積電被調降的訊息，反之由於聯電的成熟製程表現較不突出，市場則比較接受。他分析，資本支出下降的情況，就表示台積電、聯電接單情況不佳，因此導致今日台積電開盤就下跌。

另外，連乾文指出，市場對產業充滿期待，但與公司釋出的相關訊息相反，也有所影響，他舉例華星光（4979）上周五（15日）跌停、今日也大跌，代表先前美國網通晶片大廠 Marvell 的法說會中，認為光收發模組技術大幅進步，因此預計華星光接單會大幅成長，因此市場相當看好華星光，結果經由華星光的法說會後，現況是明年跟今年的成長是持平，打破市場營收成長一倍、獲利成長兩倍的預期。

他補充，市場期待與實際有所落差，並舉例表示，像廣達董事長林百里日前指出現在訂單情況良好，但問題就在於「股票不漲」，而AI類股如緯創、華碩也都跌多漲少；此外外界先前也看好在軍功展後，相關軍工股會大漲，實際上都是現實與預期落差所導致。

台積電

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