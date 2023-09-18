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iPhone 15大熱賣不敵外資降目標價？ 台積電重挫逾2%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。路透
台積電。路透

蘋果iPhone 15系列展開預購，買氣優於預期，根據調查，美國、大陸、台灣等各地官網顯示，交貨等待時間平均為6~7周，台灣甚至要等到11月中旬，但是，蘋果新手機大熱賣的情況似乎不敵外資調降目標價，台積電（2330）今（18）日跳空開低，盤中重挫逾2%，拖累台股大盤重挫逾百點，表現為蘋概三王中最弱。

iPhone 15系列正在預購中，預計9月22日正式開賣，調查顯示包括，美國、大陸、台灣預購最熱的是最高階的iPhone 15 Pro Max 機種，各地蘋果官網顯示交貨等待時間平均為6~7周，台灣更久要等到11月中旬才能到貨，是蘋果近年來罕見的預購熱潮。

iPhone 15系列預購買氣熱，新機開賣後的銷售情況可望優於預期，市場看好相關供應鏈台積電、鴻海、大立光、玉晶光、鴻準等的出貨。

不過，外資卻是調降台積電2024~2025年每股純益預估，預估明年 EPS 從38.87元下調到37.09元，降幅4.6%；2025年預估 EPS 從46.66元下調到46.54元，降幅0.3%；目標價由700元下調到668元，維持買進評等。

台積電ADR上周五大跌，今日早盤以548元開出，下跌10元，盤中一度下滑至545元，下跌13元，跌幅逾2%，月線及半年線失守，也是拖累台股大盤指數大跌逾百點的重要原因。

台積電 iPhone 15

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