9/18【早晨財經速解讀】汽車罷工傷經濟 但衰退不會來?i15需求火爆 為何台積電推遲設備交付?

蘋果iPhone 15系列新機15日起預購，買氣遠優於市場預期。本報調查，美國、大陸、台灣果粉爭搶預購最高階iPhone 15 Pro Max機種，各地蘋果官網顯示交貨等待時間平均為六至七周，台灣要等更久、要到11月中旬才能到貨。

這是近年蘋果推出新機，罕見預購到貨時間要等待超過六周，再次掀起「iPhone熱」，台積電（2330）、鴻海、大立光、玉晶光、鴻準等供應鏈出貨同步看俏。

市場先前認為iPhone 15系列「了無新意」，又面臨華為Mate 60系列強勢來襲，以及大陸官方傳出禁止公務員在工作時間使用iPhone等多重負面因素影響，看衰蘋果新機銷售聲浪四起，如今預購人氣強強滾，交貨時間拉長，透露新機後續銷售可望遠優於預期。

iPhone 15系列新機預計本周五（22日）全球開賣，目前為預購期間。本報調查，截至昨（17）日晚間19時，就蘋果官網預購狀況來看，iPhone 15系列延續iPhone 14需求以高階機種為主，最高階的iPhone 15 Pro Max是目前美國、大陸及台灣市場最受歡迎的機種。

蘋果美國官網顯示，若現在預購最高階的iPhone 15 Pro Max，平均交貨時間約六至七周；iPhone 15 Pro平均交貨時間也要二至三周以上。iPhone 15、iPhone 15 Plus交貨等待時間較高階機種大幅縮短，有過半機型可以在開賣當天即拿到。

至於大陸市場，蘋果大陸官網顯示，最高階的iPhone 15 Pro Max最長交貨等待時間也要六至七周；iPhone 15 Pro交貨等待時間則要三至四周。至於一般入門的iPhone 15過半機種當日即可送達，但出乎意料的是，iPhone 15 Plus多款機型皆要等八至十天才能出貨。

台灣市場也與大陸、美國呈現相同情況。蘋果台灣官網顯示，iPhone 15高階機型交貨等待時間高於一般機型，其中，iPhone 15 Pro Max最長等待時間要七至八周，比大陸、美國更久。而iPhone 15 Plus到貨時間也必須等二至三周。

台灣電信業開放iPhone 15系列新機預購後，有電信業者的最高階iPhone 15 Pro Max在五分鐘內就被搶光。