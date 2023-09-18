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兆豐投信國內首發全球債券 ETF 組合基金9月25日起募集

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球債券ETF規模成長快速。(資料來源：彭博資訊，統計期間為2018-2022。兆豐投信整理，2023/8。)
全球債券ETF規模成長快速。(資料來源：彭博資訊，統計期間為2018-2022。兆豐投信整理，2023/8。)

近期美國公債殖利率曲線呈反彈走勢，但升息尾聲方向不變，殖利率彈升可視為債市切入契機，美債市場未來表現正向，是投資人較佳的入場時機，樂觀看待長期的投資優勢。兆豐投信看好全球債券投資機會，首發全球債券 ETF 策略收益組合基金，保管銀行為臺灣土地銀行，預計9月25至28日展開募集，將發行新台幣、美元共兩種幣別，投資人可選擇配息或不配息的投資方式，是目前國內首發全球債券 ETF 組合基金，滿足投資人資產配置與多元外幣資金運用的需求。

兆豐投信指出，8月美國整體通膨受近期油價上漲因素反彈，但具僵固性的服務類產業價格（租金、醫療照護等）漲幅並沒有加速，顯示通膨緩慢降溫的趨勢並未改變。聯準會主席鮑威爾於今年8月央行年會發表，聯準會將以替除食品和能源的核心個人消費支出物價指數作為通膨觀測指標，並指出房租通膨、勞工薪資增長已開始放緩，暗示未來核心通膨壓力有望進一步降溫，9月利率會議將有望暫停升息並採取觀望，美債市場未來表現正向，是投資人較佳的入場時機。

投資人藉由債券 ETF 掌握投資風潮，債券 ETF 熱度持續上升中，全球債券 ETF 市場規模正快速增長，光是去年2022年交易額就已達到6.2兆美元，年增長44%，累計過去五年的年複合成長率達23% 。年初至今全球債券 ETF 共獲得逾1,900億美元資金淨流入，投資人可透過債券 ETF 組合基金緊抓債券投資機會。

兆豐全球債券 ETF 策略收益組合基金打包一籃子債券 ETF，組合成三大特色，包含：一、風險更分散：多檔債券 ETF 組合起來，債券類別多元，風險更加分散；二、價格透明及流動性佳：定價透明度相較直接購買公司債券更高，具有良好流動性；三、交易金額及成本更具優勢：債券 ETF 規模持續增長，且 ETF 具有市場效率，交易金額及成本較具有優勢。

兆豐全球債券 ETF 策略收益組合基金採取「正向收益、避險增益、靈活配置、成本優勢」四大投資策略，以美國中短天期公債殖利率作為基準，在基準之上有機會獲取超額報酬作為目標配息，同時，依照市場變化動態調整策略，利用總經數據判市場景氣循環週期，以最適化投資組合，透過全球債券 ETF 進行資產配置，有效分散投資風險，並享有較低成本優勢，適合納入核心資產配置中。

債券 ETF

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