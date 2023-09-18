永豐投顧：日、周KD低檔交叉有利反彈 偏多操作至10月中旬

永豐投顧表示，未來兩周為財報及重要經濟數據空窗期，配合季底投信作帳，行情可以期待。只是觀察外資與投信買賣行為常有對做情形，尤其在AI族群方面，外資重新投入、投信停損或棄養，短線主流類股不明確，選股難度增加，若以長線角度守株待兔，AI族群可以逢低長線持有，等待再次發酵。

周KD已呈現落底跡象，配合目前為財報及重要經濟數據空窗期，有利台股進行反彈，預估指數空間為16,500～17,200點，後續影響台股轉折因素則為10月10日附近，上市櫃公司將陸續公布9月營收，個股因業績因素，預期股價各自表現，另10月下旬台積電將召開第3季法說會，揭露第3季季報結果及第4季展望，由於第3季營運仍是遲滯，留意屆時反彈氣氛轉弱。

在美國公布重量級CPI及PPI數據後，雖然不如市場預期仍有增溫趨勢，但在扣除能源及敏感的食物價格後，核心CPI年增率由4.7％降至4.3％，核心PPI年增率亦由2.4％下降至2.2％，市場對於升息焦慮大減，加上ECB於9月14日升息一碼後暗示升息週期結束，在歐洲核心通膨尚有5.1％年增率的情況下，已有停止升息跡象，投資人預測Fed 9月、11月將停止升息，市場對於升息壓力減輕，預期9月21日FOMC會後，美股將有較佳表現。

永豐投顧表示，加權指數在8月17日盤中觸及低點16,264點後，至9月14日止，指數約在半年線16,300點及季線16,800點間狹幅波動，在Arm掛牌前夕，台股高價IP族群股價率先啟動，有助盤勢多頭氣氛重新燃起，目前技術指標日KD已呈交叉向上，中期指標周KD亦有低檔完成修正現象，若本週指數持續反彈，則周KD黃金交叉確立，有利形成中期反彈格局。