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美國AI巨頭未能提振市場 AI概念股持續整理中

經濟日報／ 記者林佳妏／即時報導

在台灣的AI概念股中，組裝業者廣達（2382）今（15）日股價開高後，早盤一度滑落到平盤之下，但隨後又拉回平盤之上持續整理，廣達是在組裝領域中受益最大的公司之一。AI晶片製造商世芯-KY（3661）今開盤價2,680元，股價開高後，隨後迅速回落並進入整理狀態，近期大摩預測該公司在2025年將實現可觀的盈利。

分析師連乾文指出，雖然AI一直是市場的熱門話題，但最近AI股市一直在整理，加上受制於美國市場的影響，相關股票的表現相對弱勢。特別是在美國輝達（NVIDIA）等大型AI技術公司的股價未能提振整個AI概念板塊。

在AI族群的布局，連乾文建議繼續謹慎行事，不要追高。整體而言，仍可以持續關注AI領域、手機零部件領域、網通領域和存儲器領域這四大類，因為存儲器市場可能會在未來反彈，尤其是考慮到三星最近的減產，這對於投資人來說是一個潛在的機會。

AI 美國 廣達

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