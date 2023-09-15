擁抱多元科技創新趨勢 野村投信首檔 ETF 獨領風騷

今年市場波動四起，台灣產業類股表現各異，從ChatGPT掀起AI大戰到輝達的暴漲，帶動台股AI概念股跟著一飛衝天。不過，台灣科技股並非僅有AI題材，5G+、電動車等長線趨勢也非常看好，擁抱多元趨勢，與時俱進才是王道。野村投信即將發行首檔的野村臺灣創新科技50ETF證券投資信託基金 ( 00935 )於9月7日取得核準函，追蹤臺灣創新科技50指數，預計在10月16日展開募集，最低申購金額新台幣15,000元。野村臺灣創新科技50 ETF基金( 00935 ) 是台灣第一檔涵蓋多重科技趨勢主題，持續進化創新科技趨勢的台股ETF，協助投資人搭乘台灣科技股起飛的順風車，創新科技趨勢錢景一次掌握！

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，臺灣創新科技50指數於今年5月發布，不只跳脫傳統八大電子產業分類的框架，採用11大創新科技的營收占比及運用跨領域的概念來群組，亦增加基本面的篩選因子和權重上限，就能一次參與到所有的創新科技題材，不需煩惱下一波投資夯什麼。

野村臺灣創新科技50 ETF基金( 00935 ) 是以上市上櫃公司為母體，再分成二階段來篩選成分股，第一階段需符合三個條件，包含市值規模要達到50億以上的中大型公司且需具備永續報告書，在11項創新科技產業的營收必需佔比達一半以上，以及三大能力之評估，包含獲利能力、創新能力和股價動能。首先在最近四個季度的營業利益合計必須為正數，也就是公司必需獲利，創新能力依據研發費用占營收比重，排除最差25%及小於2%，符合前述條件之後再檢視動能指標，排除現價離52週高點最遠的10%股票，之後依照市值大小由高到低來排序，取前50名成為00935的成分股，並以市值加權來分配權重。為了避免資金過度集中在前幾大公司，它也有設定單一成分上限不超過30%，前五大權重合計不超過65%，來維持投資的分散性。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治指出，00935涵蓋更多元創新科技新趨勢企業，這當中包含AI等精選50檔最新科技趨勢的台灣優質上市櫃公司，根據指數統計，自2019~2021的這3年期間，大盤年度漲幅為27%-28%，但臺灣創新科技50指數表現除了超過大盤外，也超越電子指數和台灣50指數，整體指數報酬相當可觀。