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9/15【早晨財經速解讀】高通膨+高估值？衰退還會來嗎？歐央再升息 人行再降準

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9/15【早晨財經速解讀】高通膨+高估值?衰退還會來嗎?東升西降!歐央再升息 人行再降準

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美股三大指數周四（14日）收盤上漲，道瓊勁揚逾300點，因經濟數據比預期強勁，緩解市場對美國經濟衰退的擔憂，也重振「軟著陸」預期，同時也沒有引發對美國聯準會（Fed）下周升息的擔憂。此外，晶片設計業者安謀（Arm）在上市首日大漲近25%。

標普500指數上漲0.84%，收4,505.17點；那斯達克指數上漲0.81%，報13,926.05點；道瓊工業指數上漲0.96%，報34,907.51點，這是道瓊指數自8月7日以來的最大單日漲幅。

由於汽油價格上漲，美國8月零售銷售增幅超過預期，而截至9月9日當周，經季節性調整後的初請失業金人數從前一周的21.7萬人升至22萬人。

8月最終需求生產者價格指數（PPI）比前月上升0.7%，預期為上升0.4%。PPI年比上漲1.6%，預期為上漲1.2%。

Investment Strategy Analyst 分析師 Ross Mayfield 說：「今天的經濟數據確認了走向軟著陸的路徑，但並沒有熱到聯準會認為他們可能需要再升息幾次的地步。整體來看，這是相當利多的。」

軟銀旗下的晶片設計公司安謀的美國存托股票開盤價為每股56.1美元，接著持續上漲，收盤報每股63.59美元，比51美元的首次公開發行（IPO）價高出近25%，這為其他計劃上市的公司帶來了信心。

Great Hill Capital LLC 董事長 Thomas Hayes 說：「遊戲又開始了，資本市場又開張營業了」，「未來12周，你將看到很多 IPO，會讓你眼花撩亂」。

根據芝商所的 FedWatch 工具，交易人士認為聯準會在9月20日結束政策會議時維持利率不變的可能性為97%，而在11月繼續暫停升息的可能性接近67%。

花旗集團預期聯準會將在11月升息25個基點（1碼），而之前的預測是在9月升息。

美國各交易所累計成交100億股，而過去20個交易日的日均成交量為99億股。

惠普下跌1.8%，此前巴菲特的波克夏公司出售了約550萬股該公司股票。

支付處理巨頭 Visa 下跌超過2%，此前該公司表示，正在與B類股股東就將其股份轉換為C類或A類股的提議進行接觸。

福特汽車和通用汽車跑輸大盤，底特律的這些汽車製造商面臨罷工威脅。

莫德納上漲3.9%，此前歐洲監管機構顧問小組建議授權該公司的更新版新冠疫苗

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

美國 經濟衰退 新冠疫苗 巴菲特 通膨

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