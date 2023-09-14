AI 股反彈 法人：市場展望積極

在近期市場動態中，AI相關產業再度受到關注，美國 CPI 數據符合預期，並且美國9月份升息的機會看似不大，這對市場形成了正面影響。建議投資人應密切關注 FOMC 會議，這將對市場產生一定影響。

分析師陳昆仁指出，今天市場的主流反彈來自於之前疲弱的AI概念股，如廣達（2382）、緯創（3231）和技嘉（2376）今（14）日股價都開高。廣達股價開高且震盪，開盤232元；緯創股價也開高，開盤價格為104.5元，目前持續維持在平盤之上；技嘉昨（13）日收盤價267.5元，今日開盤價276元，上漲8.5元。

陳昆仁表示，AI相關的指標股，如廣達儘管有反彈，但尚未擺脫解套壓力，月線仍遠遠高於目前價格，需要留意是否能穩定洗清解套壓力。緯創與廣達情況相似，仍處於月線下方。還有技嘉今日有反彈，但月線壓力依然存在。AI產業繼續引領市場，但指標股需要克服解套壓力，並測試月線壓力區。