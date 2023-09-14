9/14【早晨財經速解讀】通膨上彎!原油多頭頭寸創高 聯準會只能更鷹?
美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三收漲，美國8月消費者物價令投資人尚稱滿意，強化聯準會（Fed）9月維持利率不變的預期心理。 大型成長股特斯拉、Meta、微軟和亞馬遜漲幅均超過1%。
蘋果（Apple）下跌1.2%，為連續二日下跌，該公司周二發表新款iPhone手機並維持價格不變。
美股盤中大部分時間小幅走高，但在最後90分鐘失去動能。標普500指數漲0.1%，收在4,467.44點。那斯達克綜合指數漲0.3%，收13,813.59點；道瓊工業指數跌70.46點，跌幅0.2%，收在34,575.53點。
美國公債殖利率變化不大，10年期公債殖利率從周二的4.263%跌至4.248%。最近幾周，10年期債殖利率保持穩定在4.3%左右。
受汽油價格急漲影響，美國8月消費者物價創下14個月以來最大月比漲幅，但核心CPI年增率上升4.3%，符合預期，也是接近兩年來的最低漲幅，但仍高於Fed 2%的目標。
Evercore ISI的Krishna Guha表示，雖然這份CPI報告對於貨幣政策目標並非理想，但也談不上是什麼災難。他說，「Fed不急於再次升息，我們認為還需要其他因素共同作用才能促使FOMC再次調高利率—-我們的基本預測是Fed的升息已經到此為止了。」
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，利率交易員目前認為Fed本月維持利率不變的可能性為97%，11月暫停升息的可能性為61%。
Crossmark Global Investment首席市場策略師Victoria Fernandez說：「我不認為Fed會想在眾人預期不會升息的情況下突然升息25個基點，從而引起市場震動，但在今年內還會升息並非完全不可能。」
福特汽車上漲1.5%，該公司計劃在2024年將其混合動力F-150皮卡的產量增加一倍。
花旗集團上漲1.7%，該公司執行長官范潔恩宣布了一項重大的管理層改組計畫，將進一步裁員，並在她尋求簡化該行結構之際賦予她更大的直接監督權。
莫德納漲3.2%，該製藥公司稱其流感疫苗mRNA-1010在後期試驗中達到了主要目標。莫德納表示，由於新產品推出，預計到2028年營收將增加100億-150億美元。
在美國上市的中國電動汽車製造商蔚來和小鵬分別下跌4.7%和3.1%。歐盟執委會稍早就是否徵收懲罰性關稅展開調查，此舉旨在保護歐盟製造商免受進口的低價中國電動汽車的衝擊。
美國航空公司(American Airlines, AAL)和Spirit Airlines (SAVE)在調降業績展望後雙雙下跌，拖累其他航空公司股票也紛紛走低。這兩家航空公司均表示，由於油價上漲，飛機燃料支出將高於之前預測。
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