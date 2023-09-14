台股高價股資金搶進 2,000俱樂部增至四檔

台股昨（13）日盤勢起伏震盪，不過市場資金仍鎖定高價族群進場搶買，激勵千金股與準千金股群起強揚，特別是力旺帶量衝上漲停突破季線，漲停價2,060元，使2,000元俱樂部行列擴增至四檔個股。

雖然千金股族群強勢表態，但台積電棄息賣壓湧現，股價收黑，壓抑指數漲點收斂，終場僅小紅收市。

由於台積電通過認購安謀（Arm）普通股議案，擬投資約新台幣32.04億元，帶動昨日力旺、創意、世芯-KY等矽智財（IP）高價概念股強勢表現。其中尤以力旺帶頭衝上漲停表現最為強勢，昨日大漲185元、收2,060元；股后世芯-KY則改寫歷史新高價，勁揚3.5%至2,620元；創意也漲逾半根停板，終場大漲75元、收1,460元，重新站回月線。

千金股中僅大立光一檔走跌。由於iPhone 15亮相但未搭配潛望式鏡頭，不如市場原先預期，進而影響大立光股價走勢疲弱並跌破5日均線，昨日盤中最低回測至2,005元，終場收2,015元，勉力支撐在2,000元之上。

昨日台股盤面在千金股族群強勢，台積電等權值族群表現相對弱勢下，市場多空拉鋸，終場指數小漲小漲8點、收16,581點，成交量微幅增加至2,571.5億元。