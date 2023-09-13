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台股量縮小漲8點收16,581點 台積電跌3元收541元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今（13）日開高震盪。收盤指數16,581.51點，成交金額2,526.22億元，上漲8.8點、漲幅0.05%。今日強勢族群，包括：網通族群、蘋果概念股、Type-C族群、車用電子概念股，其中強勢個股世芯-KY（3661）、前鼎（4908）表現亮眼。

今日強勢族群包含：網通族群、蘋果概念股、Type-C族群、車用電子概念股。

網通族群，如：星通、系通、東訊、台林、建漢、台揚。蘋果概念股：兆利、力旺、精確、精元、全科、建鼎。Type-C族群：創意、祥碩、智原、正崴、百達-KY。

其中，車用電子漲幅族群數量最多，包含：力旺、健鼎、貿聯-KY、聯亞、聯發科、華碩、聯詠、堤維西、大億、怡利電。

成交量排行前十名，包括：復華台灣科技優息、堤維西、群益台灣精選高息、定穎投控、耿鼎、矽統、東陽、緯創、國泰永續高股息、華通。

強勢個股世芯-KY（3661），日前公布8月營收年增111%，而今日投信連6日買超，早盤漲幅逾4%。法人看好世芯為投資首選，主因在於AI/HPC 應用營收佔比最高且車用領域擁有最大潛力。

法人指出，世芯在車用方面，公司已自美、中系汽車製造商贏得資料中心ASIC 與車用整合型SoC專案，將有助世芯維持其營運動能，並為公司營運提供更好的護城河且具更佳的獲利持續性。

另一檔，前鼎（4908）盤中以64.1元攻漲停。法人表示，前鼎主要業務為光纖通訊主動元件模組，耕耘5G許久，是本益比最低估的網通股，由於毛利率連7季逾40%，是光通訊的績優生。

此外，法人看好，前鼎年年獲利高額配息，負債僅只有9%，代表公司存貨改善，新目標為出貨光纖模組155萬個，法人持續看好5G趨勢。

由於近期台股仍處於震盪整理格局，國泰證券證期處協理簡伯儀提醒，短線操作上不宜過度積極。

蘋果概念股 世芯

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