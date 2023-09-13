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汽車股登今日台股最強一族！堤維西領軍爆量漲停改寫19年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
圖為港口邊準備出口的汽車。美聯社
圖為港口邊準備出口的汽車。美聯社

台股今（13）日開高震盪，汽車股營收表現亮眼，成為市場關注焦點，其中堤維西（1522）爆出逾6萬張大量位居個股成交量榜首，股價攻漲停創下逾19年新高，漲停委買張數逾2.5萬張，耿鼎（1524）、東陽（1319）則分別排名第2及第5名，而大億（1521）同樣衝上漲停，改寫波段新高，盤中雖打開漲幅仍有逾9%。

堤維西8月營收為18.2億元，改寫單月新高，年增19.26%；累計今年1到8月營收達128.04億元，年增1.27%。堤維西以北美的AM市場為主，北美市場需求強勁，同時美國前二大汽車保險公司 State Farm 開始全面使用AM廠撞車零件提供換修，撞車零件（車燈與保險桿）主要旺季是第4季與隔年的第1季，即將進入第4季的傳統旺季，前景樂觀。

耿鼎8月營收2.41億元，年增33.69％，創下今年來最佳表現。前8個月累計營收達16.92億元，年增5.51％。第4季為鈑金傳統旺季。同時也因美國 State farm 保險公司將大量使用AM汽車外觀件提供換修，使得市場前景更樂觀。

東陽8月自結合併稅前淨利4.27億元，年增57%，創歷史單月新高，前8月自結累計合併稅前淨利為23.54億元，年增29%，累計稅前 EPS 3.92元，年增23%，同創史上同期最高。東陽表示，解封以後全球汽車使用量增加，隨著第4季秋冬傳統旺季到來，全球汽車碰撞零件需求增加，東陽加快生產、備貨的步調，迎接旺季需求做好準備。

營收 東陽

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