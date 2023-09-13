蘋果新機換上Type-C！惟USB控制IC概念股價淡

蘋果（Apple）正式推出具備 Type-C 接口的iPhone 15系列，不過本次在iPhone 15的 USB 連接阜僅支援到 USB 2.0版本，iPhone 15 Pro 系列才可支援 USB 3.2 Gen 2，僅算是搭上主流規格。使偉詮電（2436）、創惟（6104）及威鋒（6756）等 Type-C 概念股表現相對平淡。

蘋果推出iPhone 15全新智慧手機，本次為了配合歐盟及其他國家法規，將全系列 iPhone 皆導入 Type-C 接口，不過值得注意的是，iPhone 15及 iPhone 15 Pro 等兩大系列支援的 USB 連接阜規格並不相同。

其中，iPhone 15／iPhone 15 Plus 系列在連接阜規格僅具備 USB 2.0規格，代表傳輸速度僅480 Mbps；iPhone 15 Pro／Pro Max 等兩大高階機種才有支援目前主流的 USB 3.2 Gen 2，傳輸速度達10 Gbps。

法人指出，雖然全系列都具備 Type-C 接口，但連接阜傳輸速度僅 iPhone 15 Pro 系列高階機種達到主流規格，因此若換機潮並未如預期中提升，將對 USB 控制IC市場幫助有限。

偉詮電、創惟及威鋒等 Type-C 概念股今日早盤股價表現相對平淡，其中偉詮電目前跌幅超過3％，創惟股價跌幅則超過2％，至於威鋒則下跌將近2％。