iPhone 15上市！法人建議買進四檔個股
蘋果（Apple）的 iPhone 15 上市，群益投顧維持對鴻海（2317）、大立光（3008）、穩懋（3105） 及全新（2455） 買進的投資建議。
Apple 在9月13日凌晨發表 iPhone15 系列機種及 Apple Watch 系列機種，四款 iPhone 15 系列機種並未漲價，定價優於市場預期，群益投顧預估，2023年四款 iPhone 新機在下半年規劃產量約達8,400萬隻；因 iPhone15 定價優於市場預期 ，且未有遞延出貨狀況，將有利於提升出貨動能，相關零組件業者可望受惠。
群益投顧指出，受惠於 iPhone 15 新機效應，維持大立光、對穩懋及全新買進的投資建議；此外，Apple 新產品上市，將可望帶動鴻海下半年營運有季增成長動能，維持鴻海買進投資建議。
群益投顧表示，第3季為軟板和主板供應商的旺季，但2023年 iPhone 新機在軟板和主板規格並沒有太大變化，故下半年僅維持旺季表現，目前對相關個股維持中立的投資建議；新日興（3376）為 AirPods 系列耳機盒 Hinge 供應商之 一，目前評價位於合理區間，維持中立投資建議。
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