台積電臨時董事會拍板2議案 擬不超過1億美元認購Arm

台積電（2330）今(12)日晚間宣布，臨時董事會決議2議案，其中擬不超過1億美元認購Arm。

台積電今(12)日召開臨時董事會，重要決議如下：

一、核准於不超過美金4.328億元之額度內，自 Intel Corporation 取得 10%之 IMS Nanofabrication Global, LLC 股權。

二、核准於不超過美金1億元之額度內認購 Arm Holdings plc 普通股股份，認購價格將依該公司首次公開發行之最終價格而定。

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