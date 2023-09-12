金控股8月獲利出爐 法人點名看好這三檔

金控股8月獲利出爐，其中，壽險及銀行為主金控表現相對亮眼，投顧法人表示，目前對金融產業較看好富邦金（2881）、元大金（2885）及玉山金（2884）等三檔，租賃產業則看好央行持續停止升息後，將有助裕融（9941）及和潤（6592）利差回升。

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法人認為，2024年元月將進行總統大選，根據2004至2020年的五次總統大選分析，金融股指數在選前三個月的平均投報率高於大盤約0.8%，其中，投報率以證券相對最佳，優於銀行、壽險，預估今年底前，具有較高殖利率的證券及銀行股將成為市場關注焦點。

展望今年下半年，法人預期美國聯準會（Fed）及台灣央行9月升息機率不大，雖然美國11月升息機率上揚至40%，但仍需視通膨及就業數據而定，在進入升息循環尾聲之時，銀行淨利差再度擴大不易，大多數金控先前法說給予今年底淨利差維持第2季水準看法。

法人分析，今年以來受惠於美台利差擴大的兆豐金（2886）、第一金（2892）及中信金（2891），今年下半年至明年獲利動能將減緩，加上海外放款部位較高，未來若海外逾放上揚，可能逐步帶動信用成本回升。

此外，由於去年產險虧損造成比較基期較低，加上新錢收益率提升帶動今年下半年避險前經常性收益率上揚，及新台幣貶值及外匯價格變動準備金新制有助帶動壽險避險成本下降，法人預估富邦金及國泰金（2882）下半年獲利成長動能擴大。