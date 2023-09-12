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早晨財經速解讀／AI股全倒!逢低買入or即時離場 寬鬆有效？認房不認貸後陸房市交易量增

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9/12【早晨財經速解讀】AI股全倒!逢低買入or即時離場 寬鬆有效?認房不認貸後陸房市交易量增

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

外媒 9To5Mac 報導，台積電（2330）在美國亞利桑那州的晶片廠落後進度、超出預算、屢成線上論壇爭議話題，現在更有一位分析師說，即使最後開始量產，也只是個擺設。它不僅只為舊款蘋果裝置生產晶片，而且必須將這些晶片送回台灣進行最終組裝才能完成製程。

原本的規畫是，美國晶片法案成功說服台積電前去設廠並為蘋果裝置生產晶片（儘管只是舊裝置），台積電新廠可領取大量補貼、蘋果用美製晶片可獲正面報導、美國勞工則獲更多工作機會，照理說是三贏局面。

但事情並不順利。台積電想要更多的補貼和更少的規範。這座晶片廠進度落後、預算超支、投產時間由2024年延到2025年，還傳出美製晶片可能台灣製造的貴，這意味蘋果可能只買象徵性數量。為美國人創造就業也遭質疑，台積電希望引進大約500名台灣人員加快工程進度，但美國工會對此不滿，正請願拒絕發給簽證，這件事似乎在美台民眾之間引發負面情緒。

9To5Mac 根據科技新聞刊物 The Information 新近報導指出，在亞利桑那州為蘋果或輝達（Nvidia）、超微（AMD）和特斯拉（Tesla）等其他客戶製造的高階晶片雖在美國製造，但仍需被送回台灣進行封裝。台積電先進晶片封裝技術領先群倫，這個過程卻只能在位於台灣的複雜設施中完成。

半導體研究業者 SemiAnalysis 首席分析師 Dylan Patel 認為，就減少美國對台灣的依賴而言，這使得台積電亞利桑那廠成為無用設施。他說：「基於晶片仍需送回台灣進行封裝的事實，在（為了台灣問題與中國大陸發生的）任何地緣政治緊張局勢或戰爭中，台積電亞利桑那廠實際上是個擺設。」

台積電連在美國蓋一座較舊製程的工廠都很辛苦，似無意再加建晶片封裝設施。諮詢業者 DGA-Albright Stoneridge Group 中國區資深副總裁 Paul Triolo 表示，「設立此類設施要花大量資本、時間和精力，台積電似乎不太可能想要很快地在亞利桑那州沙漠中這樣做，尤其是考慮到迄今為止在建造、成本和人員上遭遇到的種種問題」。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

台積電 亞利桑那州 半導體 特斯拉

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