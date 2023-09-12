資金活水 勞金局1540億將投台股

勞動基金運用局昨天公告，辦理新制勞工退休基金及國民年金保險基金國內投資相對報酬型委託經營計畫，總委託金額七二○億元。此外，勞動基金運用局手上還有八二○億元已決標、未撥款、絕對報酬型金額，換言之，年底勞動基金運用局手上將有一五四○億元可進場布局台股。

勞金局表示，這次新制勞工退休基金委任五四○億元、國民年金保險基金一八○億元，合計七二○億元，預定選任六家投信業者，每家業者受託額度為新制勞工退休基金九十億元、國民年金保險基金卅億元，合計一二○億元。委託代操期間為五年。

台北股市昨天則因ＡＩ概念股帶頭下殺，大盤指數下跌一四三點，指數收在一萬六四三二點，失守月線和一萬六千五百點整數關卡，半年線也宣告失守。法人表示，外資昨天賣超台股一四五億元，連續三個交易日賣超台股逾百億元，外資持有台股比重也跌落四成。

綜合新光投信董事長劉坤錫、統一投顧董事長黎方國及台新投顧副總黃文清看法，外資短期賣超台股現象恐仍持續，投資人現階段操作宜保守，低持股投資人想偏多操作，可挑股價處在相對低基期的成長股，但要控制投入資金比重的風險。

投資名師解析外資近期賣壓主因，首先是近期國際油價漲勢再起，美國通膨及升息陰影未散，帶動美元走強，台幣匯率疲軟，導致外資調節台股。此外，兩岸的地緣政治仍未出現正面展望，也影響外資態度。