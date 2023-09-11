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凱基證券視訊電子簽章 獲金峰獎十大傑出創新研發獎

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券表示，領先同業推出的「視訊電子簽章」創新服務，獲金峰獎「十大傑出創新研發」獎，展現數位創新的堅強實力，秉持「以客戶為中心」的核心價值，從客戶需求出發持續優化數位體驗的理念，更深獲各界專業人士讚賞。

落實集團數位躍升策略，凱基證券視訊電子簽章服務是結合點對點直連加密通訊、電子簽章兩大技術以及凱基證券隨身e策略APP，同時滿足客戶「體驗升級」與「資安保護」兩大需求，客戶申辦業務不受地點與營業時間限制，也不需要翻拍或掃描證件，加速申辦流程。

這項服務已應用於「台股每日交易額度調整」業務，未來也將持續擴大應用範圍，包含65歲以上的樂齡族專屬關懷以及投資諮詢服務。

在資安保護方面，凱基證券指出視訊電子簽章除了採取點對點視訊直連服務，確保通訊隱密性，避免資料外洩，並且藉由電子簽章技術，視訊進行同時即可完成所有申請流程，文件帶入IP、時間戳與電子郵件信箱等完整稽核紀錄，配合簡訊OTP在內多項驗證保護，確保文件安全性與簽名可信度，透過各項金融科技專業贏得客戶高度信賴。

凱基證券本次獲得金峰獎肯定，展現出優化客戶旅程及數位體驗的出色成果，將持續秉持「公平同理，待客如己」服務理念，落實在商品及服務的每個環節，提供各類型投資人皆能享受的多元化服務，幫助客戶迎向富足人生。

凱基證 視訊

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