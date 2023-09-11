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基泰建設（2538）吞第二根跌停！ 專家教學「營建股的財報上要看什麼？」

聯合新聞網／ 夏綠蒂聊投資
基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷。本報資料照片
基泰建設位於台北市中山區大直街新建案「基泰大直」7日深夜因施工不慎，導致附近民宅下陷。本報資料照片

基泰建設的事件：營建股財報上要看什麼？

基泰建設事件

基泰建設大直的案子「基泰大直」，因施工發生意外，導致鄰近的住宅塌陷，一樓變成地下室，事件發生的隔天，基泰股價開盤跌停，收盤價為13.35元。

後續的賠償、重建等費用，需要花費不少金額，新聞上有專家指出可能要超過10億元。

看一下財報，發現基泰的銀行借款已高達95.75億元，佔總資產的45％，比重很高。

其實營建股的負債比都滿高的，看一下是什麼原因？

營建股財報上要注意什麼？

存貨多：土地和房屋

短期借款多

合約負債

未認列之合約承諾

營建股的資產負債表，存貨、銀行借款金額都很大。

營建股的特性就是存貨很高，主要有三個項目組成：待售房屋、營建用地以及在建房屋。​

1.待售房屋金額太高，就是房屋賣不出去，資金壓力大。

2.營建用地就是土地，建商先買下來，等待蓋房子。

3.在建房屋就是正在蓋的房子，這類指的通常是預售屋。

營建股的是負債比率幾乎都是高於50％，主要是因為營建業需要買土地、鋼筋水泥來蓋房子，所以都會跟銀行借款，等待房屋蓋好出售再還款。

另外一個會計科目需要注意的是「合約負債」，這是 IFRS15 號公報導入才出現的，以前的名稱叫做預收收入。未認列之合約承諾並不會出現在四大財務報表中，而是在附註內。

合約負債與未認列之合約承諾的金額越高，表示預售屋銷售量不錯

基泰的銀行借款

通常跟銀行借款是營建業的常態，不過基泰建設發生了意外，在高負債情況下，這可能導致資金周轉不靈，影響到公司的運營、預售屋進度。

在業務運營受到影響的情況下，若後續沒有銀行持續支援，其他未完工預售屋可能無法進行動工與完工。

◎本文內容已獲 夏綠蒂聊投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

基泰建設 大直 資產 營建股 財報

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