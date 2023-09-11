華為有備而來 直嗆蘋果新 iPhone 蘋概三王僅大立光獨紅
蘋果秋季發表會預定美國西岸時間9月12日上午10時（台灣時間9月13日凌晨1時）舉行，市場預測今年 iPhone 15系列將亮相，但華為顯然是有備而來，搶先推出新機，在兩月內相繼推出 Mate 60 Pro 等三款智慧手機，企圖與蘋果互別苗頭；加上大陸計畫限制公部門使用 iPhone 的消息，恐衝擊蘋果新機的銷售，蘋概股今（11）日表現也是黯然失色，三王中僅大立光（3008）獨紅。
蘋果秋季發表會將登場，TrendForce 表示，預計今年新手機分別是 iPhone 15、iPhone 15 Plus，及 Pro 系列的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max；TrendForce 預估，iPhone 15 新機全系列產出約8,000萬支，較去年同期受 Foxconn 事件影響下的生產量年增近6%。
TrendForce 認為，新機中因 Pro 系列的量產較為順暢，及獨具潛望式鏡頭的 Pro Max 可望帶進更多買氣，預估Pro 系列的產出占比可望拉升至六成以上；但因市場景氣不佳，加上華為的強勢回歸，可能衝擊今年蘋果 iPhone 整體銷量，預估 iPhone 全年生產總數約落在2.2~2.25億支，年減約5%。
蘋果今年新機還未推出，華為就搶先以 Mate 60 Pro 吸引市場關注，在引爆買氣後加碼推出 Mate 60 Pro+、Mate X5 等新智慧手機，明顯就是直嗆蘋果新機而來，互別瞄頭企圖強烈，加上還傳出中國大陸計畫限制公部門使用 iPhone 的消息，衝擊蘋果股價上周出現連兩天重挫的情況。
市場原預期蘋果在新機上市前可望有一波的行情，蘋概股也有機會跟著沾光，但是，今年的新機還未推出，卻遭遇華為回歸、大陸中央部會公務員不得在工作場合使用 iPhone 手機，且禁令可能擴大至國有企業等不利消息的衝擊，蘋果光明顯失色。
台股今日盤中大跌逾百點，蘋概指標股中，台積電（2330）、鴻海（2317）都是下跌，三王中僅巷大立光獨紅，早盤以1,995元開出，一度拉升至2,035元，再度回到2,000元之上，盤中漲幅逾1%。
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