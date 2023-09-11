iPhone 15上市前夕傳中國限制使用…將影響蘋果股價？ 專家樂觀：下班再開機

iPhone 15上市前夕，中國傳出要求禁止政府單位或國有企業員工在工作中使用 iPhone，包含其它外國品牌設備，也不得帶進辦公室。消息一出蘋果股價2天跌掉7%，市值蒸發近 2000 億美元。相關供應鏈台積電、大立光這幾天也相繼回落到波段新低。

現在市場有兩派觀點，悲觀者認為，包含中國在內的大中華區佔蘋果近2成營收，加上華為新機剛推出，在中國高端手機市場占據大半江山的蘋果iPhone可能會因而流失市場份額，進一步影響獲利。

而樂觀者認為，蘋果在中國提供了500萬以上的就業機會，中國對蘋果的限令進一步擴大可能打擊到已經略顯脆弱的就業市場，無疑是拿石頭砸自己的腳。

其實我的看法也偏向後者，畢竟員工還有下班時間，上班不能用，那就下班再開機。一邊是7奈米，一邊是3奈米，沒道理花了差不多的錢，居然是買舊不買新。

結論：堅定看好台積電、0050、006208、00850、00692...

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