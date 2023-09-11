永豐投顧：留意投信在 OTC 買超標的

永豐投顧表示，大盤指數空間不大，短期繼續盤整，操作切忌追價，指數空間在半年線與季線之間，約16,400點至16,900點。由於空間不大，選股應先決定長短策略，短線應該跟隨法人進出，靈活應變；中長線可以逆勢選擇強勢轉弱的整理股票，守株待兔。

FOMC會議將在9月20日召開，雖然市場普遍認為這次會議不升息，一如前兩次會議軌跡，會到11月才再考慮升息，不過，近期美債殖利率攀高，以及FED強調核心通膨的重要性，都使得原本認為通膨降溫、升息循環即將結束的氣氛沖淡。有鑑於此，仍應注意美股偏空的壓力。

從上周表現可以看出，市場多方縮手，而外資賣壓強大，股價盤跌伴隨成交量萎縮。就技術面看，短空訊號明顯，因此投資人會繼續觀望，不過一如前述，OTC的市況卻熱絡，例如過去領頭的AI龍頭，已經讓位給OTC的零組件，盤勢不致崩跌，預期大盤會向下尋求半年線支撐，繼續偏弱，順便清洗浮動籌碼。

近期的狀況與過去有基本架構的相似，其中之一是內外法人的反向操作，上週外資繼續賣超，投信則加大買超幅度，在權值股上，投信當然不是外資的對手，所以投信轉戰OTC，買超金額與外資賣超相埒，故就短期操作而言，多空都有空間，特別注意投信在OTC買超標的。