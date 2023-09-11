快訊

仍比公校多1.3萬！私校補助「為德不卒」 教團呼籲私大訂定學雜費上限

新竹市前文化局長再發文解夢 去職前退回高虹安的「禮物」

嘉義豪雨釀2死！台82線大淹水 車內2長者逃生不及滅頂死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

9/11【早晨財經速解讀】 只有輝達賺錢的AI 不是好AI?油價創新高 通膨失控?美汽車罷工潮來襲

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價衝破每桶90美元關卡，油市專家預期布蘭特油價近期將衝到每桶100美元，高盛集團更預測明年最高可能漲到每桶107美元。

沙俄兩國7月起日產量減130萬桶，使油價展望劇變，第4季供給將與夏季同樣吃緊，已使國際油價上漲約20%，同期美國紐約柴油價格上漲三分之一。能源公司預估，減產行動將使第4季全球石油每日供給短缺約270萬桶。

RBC資本市場公司指出，實體原油市場為一年來最健全，這意味著布蘭特油價每桶100美元「近在咫尺」，這雖非其基本情境預測，但不排除這個可能性。

高盛之前預估今年12月的布蘭特油價為每桶86美元，明年底為93美元，現在指出其預測有兩大多頭風險，分別為沙國石油供給將比預期少每日50萬桶，光這個因素就會使其油價預測提高2美元，其次為若石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）繼續減產，原先的產量假設可能不正確。

高盛的樂觀情境為假設OPEC+今年每日130萬桶的減產行動將持續到明年底，且沙國只會逐步提高產量，明年12月布蘭特油價可能漲到每桶107美元。

品浩集團主管謝爾勞表示，「原油緊俏似乎相當合理，而且的確存在，這確定將使油市走強」。油價的另一利多，是美國戰略儲油水準已降到危險程度，美國很難再用庫存穩定油價。再者，由於美國持續對委內瑞拉及伊朗等國實施石油制裁，使全球石油供給格局不會有大變化。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

油價 OPEC 美國 庫存 沙烏地阿拉伯 伊朗

延伸閱讀

鑽石生技（6901）新股抽籤…價差約2萬4！ 專家提4特點：內部人無法隨意賣股

00929和00919成分集中科技類股！除0056、00878產業分散的ETF還有00713

「不買高股息ETF…太仰賴經理人的管理和操作」老手：除00929殖利率與成分股相匹配外

買0050該搭配00878還是0056？ 專家：資本成長與高配息全都要

相關新聞

9/11【早晨財經速解讀】 只有輝達賺錢的AI 不是好AI?油價創新高 通膨失控?美汽車罷工潮來襲

沙烏地阿拉伯與俄羅斯宣布將維持減產政策到年底，帶動布蘭特油價衝破每桶90美元關卡，油市專家預期布蘭特油價近期將衝到每桶100美元，高盛集團更預測明年最高可能漲到每桶107美元。

半導體評價面具吸引力 第4季接棒AI 朝向健康輪動

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢在缺乏明顯主流帶動的情況下，仍是大致維持區間整理的格局；AI相關主題續作整理...

美股多元化布局 應對市場波動

富蘭克林證券投顧表示，在美國就業市場仍穩健、服務業景氣回溫、油價上漲可能帶動通膨反彈下，包含聯準會主席鮑爾在內的官員仍不...

啟碁、興富發、智易…營收三增股 法人關愛

8月營收進入密集公告期，營運亮眼股將成為資金的寵兒。據統計，啟碁（6285）、興富發、智易等8月營收交出三成長的搶眼表現...

連27天買進台股…投信加碼 持股市值衝兆元

投信在連續27日買超台股後，至上周止，持股市值衝上1.1兆元，創下歷史新高紀錄，較2022年1月5日台股歷史高點18,6...

台股季底作帳重押AI股 台光電、奇鋐、閎康、健策等買盤狂敲

台股自8月來轉趨震盪，M頭右肩成型，引動市場氛圍丕變，外資也賣多於買。不過隨投信連買積極護持，使得行情由向下修正轉為區間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦