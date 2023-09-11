半導體評價面具吸引力 第4季接棒 AI 朝向健康輪動

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期盤勢在缺乏明顯主流帶動的情況下，仍是大致維持區間整理的格局；AI相關主題續作整理，主要仍是反應之前漲多、較高預期與實際數字落差所帶來的波動等。

就產業結構，安聯投信台股團隊表示，短期AI 伺服器仍然是盤面主流，需求疲弱使得半導體庫存調整進度慢，雖然市場急切期迫尋求新主流，但到年底之前，仍以AI仍是投資主軸、方向未變。

另外就半導體部分，安聯投信台股團隊表示，近期走勢仍維持疲弱，主要還是反應庫存調整不如預期，以及季度成長與過往平均水平表現有顯著落差等；不過，若檢視半導體相關族群的評價表現，其實多已回到合理、甚至是具有投資吸引力的水位，加上明年為半導體成長的一年仍可期待，長線投資價值浮現。

就總經面，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會利率會議對市場影響逐漸淡化中，但終端需求仍受到美國利率政策滯後效應所壓抑，目前來看，消費性電子如手機等需求仍然不如預期，主要需求還是倚靠企業的資本支出。雖有雜音，但在通膨放緩、升息步調放緩等方向不變下，今年基本面仍是帶動盤勢的主旋律。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，科技股方面的庫存調整雖然仍在調整，不過部分已有陸續出現急單現象，以因應部分庫存過低的狀況，可正面看待；在AI主題部分，目前步入辨明那些廠商能真正受惠 AI 投資的階段，表現差異化勢將拉大，但具長線利基的主流方向不變；在半導體部分，隨著評價面具正面吸引力，加上基本面確實在逐步好轉，第四季有機會接棒AI、朝向健康輪動。

就方向上，安聯投信台股團隊表示，現階段建議著眼於具有規格提升利基的產業，如伺服器、交換器、CPU等；長期成長趨勢仍可持續關注 AI、車用電子、雲端伺服器、半導體供應鏈和高速傳輸等利基性主題。