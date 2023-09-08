散戶就是愛台股 8月定期定額首度突破90億大關
散戶愛台股，台股８月定期定額投資金額首度突破90億元大關，達90.06億元，單月大幅成長8.38%，顯示台股愈跌愈買已經成為定期定額投資人的策略。
據臺灣證券交易所統計，8月台股成交量周轉率降至10.23%，單月減少1.95個百分點；當沖成交值占比提高至43.64%、單月增加4.15個百分點，平均每日當沖戶數120,123戶，減少10,203戶，減幅7.82%；ETF成交值占比從7月的4.64%提高至4.73%。
8月有交易戶數3,39萬8,834戶，較7月有交易戶數3,54萬1,703戶減少；自然人成交值比重57.8%，較7月自然人成交值比重60.94%，減少3.14個百分點；外資成交值比重32.51%，較7月外資成交值比重28.67%，減少3.84個百分點。
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