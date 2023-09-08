華電網完成一日填息 今年現金股利0.3元
華電網（6163）今（8）日進行除權息，華電網今年發放現金股利0.3元，除息參考價為17.95元，盤中最高衝上18.3元，完成一日填息，惟終場以平盤作收。
華電網日前以資安委外廠商的身份，與均豪精密工業一同參與數位產業署輔導的「主題式研發計畫-智慧製造資安強化推動計畫」，於SEMICON Taiwan展覽之成果發表會，均豪精密取得BUREAU VERITAS驗證的SEMI E187合格性證書。華電網7月營收為3.38億元，月增30.9%，年減6.1%。累計前七月營收為24.42億元，年增4.2%。
華電網指出，SEMI E187儼然成為半導體設備的規格，協助均豪精密率先導入SEMI E187可以提升均豪精密之產品競爭門檻，使其提供客戶高品質的產品及服務，華電聯網看到了這次契機，率先協助均豪精密導入SEMI E187規範，促成產業資安實際落地應用。
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