台股下跌43.12點 三大法人賣超156.36億元
台股今（8）日開低震盪，盤中最低一度下殺至16505.64點，終場收16576.02點，下跌43.12點，跌幅0.25%，成交量2273.55億元，三大法人賣超156.36億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超137.8億元，投信買超44.13億元，自營商賣超（合計）62.69億元，其中自營商（自行買賣）賣超15.29億元，自營商（避險）賣超47.4億元。
台股周線收黑，台積電（2330）股價拉回，終場收539元，下跌3元，跌幅0.55%，聯發科（2454）同步走跌，終場收709元，下跌8元，跌幅1.11%。台積電盤後公布自結8月營收1886.86億元，月增6.2%，年減13.5%，創7個月新高，累計1至8月合併營收約1 兆3,557.77億億元，年減5.2%。
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