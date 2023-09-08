投顧：台股是否能守住月線值得關注
針對今（8）日台股走勢，本土國內大型投顧指出，目前大盤月均線在16,575，而大盤的觀盤重點在於「不能突破月均線」；聯發科（2454）、廣達、台積電表現弱，技嘉表現相對出色。
近期台股市場持續受到關注，國內大型投顧表示，今日的觀盤重點集中在大盤是否能夠守住月均線。儘管今天市場開盤稍顯疲弱，但整體來看，大盤仍有望維持短多格局不變，並保持在月均線之上。
其中，聯發科、廣達以及技嘉成市場焦點。聯發科開盤較弱，但在一些買盤的支撐下，跌幅逐漸收斂至約1%左右。儘管開盤不利，但目前仍然有望維持短多格局，這對市場來說是一個積極的信號。
廣達今日開盤也表現不強，但隨後的交易中跌幅逐漸縮小，維持在短均線附近。雖然未見轉強跡象，但也沒有明顯的轉弱，這使得投資者保持樂觀。
相對而言，技嘉在今天表現較為出色，持續受到營收利多的支撐，並站穩在5日均線之上，維持了短多反彈的格局。這對市場來說是一個積極的信號，有望提振投資者的信心。
然而，台積電今天表現也相對較弱，雖然最低點來到535元，但仍然有望保持在534元的支撐位上。投資者需要密切關注534元這一價位是否被跌破。
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