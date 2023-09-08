法人談台股觀盤重點 聯發科值得留意

台股觀盤重點今（8）日聚焦於月均線，關注其支撐表現。法人投顧表示，若月均線保持穩定，建議偏多操作；聯發科（2454）將在明年投入生產三奈米晶片，也成市場焦點。

法人指出，儘管近期美股走弱，特別是蘋果和輝達（NVIDIA）股價表現不佳，其中NVIDIA執行長黃仁勳於9月初賣出約九萬股該公司股票，引發市場關注。然而，此類高管出售股票通常是為了處理個人現金需求，並不必然反映對公司業務和股價的悲觀看法。

至於台灣半導體公司聯發科，其將在明年投入生產三奈米晶片，也將成為今日觀盤的焦點之一。聯發科在台灣股市占有高比重，且其股價相對較低，因此市場關注其是否能因為這項消息而上漲。

聯發科使用台積電的三奈米製程，有望提高晶片效能和良率，並有可能切入高階機種市場，這對其業績將有積極影響，也會帶動相關供應鏈公司的關注度，包括聯詠、宏捷科、全新、和新興等公司。