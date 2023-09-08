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投信連26買 史上第三長 18檔個股投信近一月買超破萬張

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：CMoney 統計至9/7 楊淨淳／製表 註：以近一個月投信買超張數排序，篩選近一個月投信買超張數最多、且近五日持續呈現買超、連續買超逾10日的個股
資料來源：CMoney 統計至9/7 楊淨淳／製表 註：以近一個月投信買超張數排序，篩選近一個月投信買超張數最多、且近五日持續呈現買超、連續買超逾10日的個股

台股觀望氣氛濃厚，五日均量下滑，盤面主流模糊，資金流向低基期個股表態，而投信於昨日再度買超台股38億元，已連續26日買超台股，續創史上第三長連買紀錄，累計買超突破706億元。法人表示， 9月投信季底作帳行情啟動，布局策略可參考投信持續買超且基期相對偏低的個股。

綜合華南投顧董事長儲祥生與兆豐投顧研究部副總經理黃國偉說法，由於AI族群漲勢拉大，許多股價位在高檔，因此資金目前重新去尋找非AI族群中，相對低基期的個股，會較有望表現。

根據CMoney統計投信連續買超逾10日以上，且近一個月累計買超破萬張的個股共計有18檔，分別為聯電（2303）、旺宏、啟碁、佳世達、陽明、頎邦、聯強、至上、欣銓、精成科、長榮、瑞儀、致伸、合晶、力成、東陽、瀚宇博、日月光投控，近一個月買超張數達44,411張至10,001張之間，類股涵蓋了半導體、網通、封測廠、PC、NB等族群。

法人指出，目前資金流向基期較低且明年有望轉好的族群，像是PC與NB族群，雖目前市況還未明朗，然依據周期來看，市場看好明年有望轉好；半導體類股方面，則需關注個別次產業，其中，封測類股為半導體當中本益比相對較低的族群；而網通股為長線看多，然許多個股漲勢近期也拉大，可關注漲勢相對落後的個股。

個股 台股 半導體

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