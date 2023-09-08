9/8【早晨財經速解讀】蘋果連殺兩日 蒸發2000億!外資逃殺!台幣32關卡失守

美股周四下跌，主要受到蘋果公司拖累，投資人對中國大陸擴大iPhone禁用範圍可能對大型科技公司的影響感到擔憂，大型科技股一直是今年股市上漲重要驅動力。此外，美國上周請領失業金人數下降加劇了市場對利率和通膨的憂慮。

道瓊工業指數上漲57.54點，漲幅0.17%，收34,500.73點；標普500指數下跌14.34點，跌幅0.32%，收4,451.14點；那斯達克指數下跌123.64點，跌幅0.89%，收13,748.83點。

標普500指數權值股蘋果下跌2.9%，兩天內挫低約6.5%，市值蒸發1,900億美元。因有消息稱北京擴大了對國家工作人員使用iPhone的限制，要求一些中央政府機構的工作人員不要在工作中使用蘋果手機。彭博資訊報導，中國計劃將iPhone使用禁令擴大到國有企業和機構。

該公司供應商如高通還有一些超級大型股如輝達下跌。蘋果股價跌破鍵的100天移動均線，這對技術派投資人來說是看跌訊號。受避險心態驅動，羅素2000小型股指數也跌100天均線。防禦性公用事業股上漲幫助標普500指數擺脫盤中低點。

另外，美國勞工部報告顯示，截至9月2日的當周，美國初次請領失業金的人數降至21.6萬人，是2月以來最低。但投資人擔心，這將有助促使美國聯準會繼續收緊貨幣政策，對股市構成壓力。

Wedbush Securities公司董事總經理兼股票交易主管Sahak Manuelian說：「上周請領失業金數據是今天上午的大新聞，好消息被解讀為壞消息，而且中國大陸（有關蘋果）的消息也很難被忽視。」投資人對一周後將公布的8月通膨數據也持謹慎態度。Manuelian指出，「部分由於近期油價大幅上漲，投資人有一些不安情緒，擔心通膨可能開始再度回升」。

根據芝商所FedWatch工具，對聯準會9月維持利率不變的押注率為93%，而11月會議上再次暫停升息的可能性則低得多，為53.5%。

Edward Jones投資策略主管Craig Fehr說，「聯準會可以將貨幣政策穿過一個非常非常小的針眼，政策足夠緊縮，但又不致破壞經濟，針眼很小，但沒有完全閉合」。他認為周四的下跌是「一種謹慎的防禦態勢」。

在收盤前幾分鐘，紐約聯準銀行總裁威廉姆斯表示，貨幣政策的限制性是否足以使經濟恢復平衡是一個「懸而未決的問題。貨幣政策已經處於一個很好的位置，但還需要繼續根據數據做決定」。他指的是聯準會9月會議前即將發布的數據。

道瓊工業指數跑贏標普500指數和;那斯達克指數，原因是蘋果在周期股權重較大的道瓊工業指數裡占的權重較低，該指數是按價格加權，而在按市值加權的標普500指數，蘋果是權重最高成分股之一。

防禦性公用事業股是漲幅最大的標普500指數類股，上漲1.3%，Edward Jones的Fehr認為這是市場風險厭惡情緒的又一跡象。

費城半導體指數下跌1.98%，Skyworks Solutions、高通和Qorvo等蘋果供應商股價均下跌超過7%。

Cherry Lane投資公司合夥人Rick Meckler說，來自中國的消息讓投資者重新關注這樣一種觀點，即「中美關係是當前股價，尤其是科技股面臨的一大風險」。

數據顯示，中國大陸8月進出口下降，這也打擊了市場對世界第二大經濟體的信心。在美國上市的陸企拼多多 、京東和阿里巴巴股價下跌超過4%，百度下跌3.4%。

此外，在富國銀行將麥當勞的股票評級上調至「增持」後，該股上漲1%，有助道瓊工業指數收高。自動化軟件公司UiPath發布樂觀的年度收入預期，股價上漲11.5%。

美國各證交所累計成交97.6億股，低於過去20個交易日的移動平均成交量101.0億股。