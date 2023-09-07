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台股ETF再添新兵！野村投信揮軍ETF市場

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

ETF太香，繼大華銀投信後，有第二家外資進場搶市了！由野村投信申報募集「野村臺灣創新科技50 ETF」今（7）日獲得金管會核准募集，據了解，野村臺灣創新科技50 ETF追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet創新科技50指數」，且沒有納入收益平準金機制。

今年為ETF發行的第20年，根據CMoney統計，截至9月7日，總規模達3.2兆元、檔數為242檔，總受益人衝破700萬人，來到705萬人，再度改寫新里程碑，目前已經有16家業者加入戰局；而唯一日資企業的野村投信將成為第17家，ETF大戰將愈演愈烈。

野村投信的台股主動式基金績效長年有口碑，今年以來前八月以67.6%的平均績效排行投信第二強；規模截至7月底為462億元，排行第三大。

至於即將推出的野村臺灣創新科技50 ETF由永豐商業銀行擔任基金保管機構，並以新臺幣計價發行，自今日申報生效。該ETF應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣2億元。

自ETF上市日起，投資於標的指數成分證券總金額不低於基金淨資產價值90%（含），且檔數覆蓋率原則須達100%，亦將透過證券相關商品交易，使ETF的整體總曝險部位貼近基金淨資產價值的100%。

臺灣創新科技50指數運用FactSet的 Revere Business Industry Classification System（RBICS）產業分類，選取營收符合核心科技概念，通過流動性檢驗、規模及資訊揭露等標準，再經研發創新、股價動能及獲利能力等指標篩選合格，依照發行市值擇優選取50檔股票，以表彰持續創新的科技類股的投資組合績效表現。

臺灣創新科技50指數於4、10月進行成分股定期審核，依最近一期審核結果，前十大成分股為聯電（2303）、台達電（2308）、國巨（2327）、台積電（2330）、智邦（2345）、瑞昱（2379）、聯發科（2454）、聯詠（3034）、力旺（3529）及日月光投控（3711）。

ETF

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