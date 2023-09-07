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復盛應用營收／8月17.42億元 年減34.2%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）今（7）日公布8月營收，受處於出貨淡季影響，單月為17.42億元，年減34.2% 。法人預估，隨著品牌商啟動新款產品鋪貨，該公司業績可望回溫，步入產業復甦上升通道。

據了解，高爾夫球具代工業界延續近兩年的營運高峰後，隨著美國升息，以及全球經濟大環境趨淡，進入今年第2季後，業界對市況轉為保守看待，面對客戶群持續調節庫存動作，反映在復盛應用的8月業績表現上。

依該公司公布上月數據，單月營收為17.42億元，年減34.2%、月增9.5%；累計今年前八月營收為155.04億元，年減28.4%。復盛應用今日上漲1元，收在208元。

展望前景，法人指出，復盛應用隨著客戶群對新款式產品訂單緩步增加，後續業績可望逐步增溫，接續自第4季進入出貨旺季。

至於就市場長期來看，法人認為，高爾夫運動市場主要以美、歐、日為主，需求佔整個市場的90%以上。2020年初以來，因COVID-19改變人們生活方式，加上各國大規模的經濟刺激方案，促使高爾夫成為在疫情下可以安全參與的運動與社交活動。

其中，運動人口也產生結構上改變，從高收入者逐漸普及至中產階級；其次是年齡層快速往下擴散，趨勢顯示有愈來愈多年輕及女性消費者投入小白球運動，品牌商對後市仍有正面期待，預期未來高爾夫產值將優於疫情前水準，有利以復盛應用為首的代工業營運表現。

高爾夫 運動

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