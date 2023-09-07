生技股挾8月營收撐腰多檔彈跳 這檔股價攻頂最猛

生技股8月營收陸續出爐，美容保健與醫材族群不少繳出亮麗成績。其中，科妍8月營收創下歷史新高，軒郁營收創下歷史次高，皇將月營收跳高，月增逾四成、年增逾六成。大江營收步出谷底，創兩年多來新高，年增近一成。明基醫8月營收創下今年以來新高。

生技股今（7）日盤面以業績撐腰股最有表現，其中，軒郁（6703）股價衝上漲停，來到264.5元，股價創除權息以來新高，科妍（1786）早盤股價一度衝高來到95元，漲幅逾6%，不過，逢高出現短多下車，盤中股價翻黑，皇將（4744）盤中股價來到32.2元，漲幅6%，股價自谷底翻揚。大江（8436）、明基醫（4116）股價在紅盤之上震盪，表現相對有撐。

科妍8月營收8,050萬元，月增16.8%，年增107.8%，一舉創下單月歷史新高，累計前八月營收4.53億元，年增37.34%。市場看好，科妍的皮下填補劑產品在印尼蓬勃發展的醫美市場，將會取得領先主導地位。主要是公司與當地知名的醫療集團 Kalbe 合作，該集團是科妍醫美項目產品法思麗透明質酸皮下注射劑，及骨科項目產品海捷特系列關節腔注射劑產品的印尼總經銷商，雙方並將增加防沾黏產品在印尼市場的合作，藉由 Kalbe 在東南亞的業務通路覆蓋率，將更多科妍的產品銷往具潛力的市場。

軒郁8月營收2.7億元，年增87.28%、月增19.32%，創下單月歷史次高，僅次於去年雙11檔期帶動的11月營收表現。累計前八月營收16.6億元，年增67.97%。軒郁表示，今年在技術研發大有斬獲，於美容保養方面取得四項全新發明專利，將為旗下美容品牌注入新活力；另外生技保健部分，旗下新普利未來生技中心研發多年具減少心肌細胞凋亡之專利乳酸菌今已取得國際發明獎的5面金牌、3項特別獎，未來公司將此專利發明商品化，為集團提供全新成長動能。