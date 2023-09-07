王品除權息秀登場 早盤填息逾三成 漢來美食明日接棒

王品（2727）今（7）日進行除權息交易，開盤除權息參考價253元，盤中最高股價來到263元，填權息幅度超過三成，市場看好。另，同屬餐飲股的漢來美食（1268）明（8）日也將進行除息交易，每股預計發放3元現金股利，盤中股價也在紅盤之上震盪。

王品8月營收一舉創下歷史次高，有助第3季營收挑戰單季歷史新高，吸引買盤進駐。

王品今年以來受惠台灣疫後復甦及連假效應，業績成長力道強勁，尤其第3季逢暑假旺季，連續兩月繳出歷史次高表現，推升本季營運表現。至於中國市場方面，大陸事業群也受惠暑假商機，8月營收較上月增加至4.9億元，表現持穩。法人表示，王品在台展店加速，將有效帶動整體獲利，毛利率與淨利率受旺季效應、營收規模擴大可望向上提升。

漢來美食明日也將除息，該公司將於今年10月在台北漢來大飯店3樓開出集團旗下第三家宴會廳，還未開幕，台北漢來大飯店宴會廳到年底前已接訂逾2,000桌，包括一場100桌的大型婚宴和38場企業大型會議。

隨著台北漢來大飯店試營運，漢來美食將會新增7個餐廳，其中火鍋、牛排館將於12月飯店正式開幕時同步開出，而率先開幕的5個餐廳包括全台最大的無樑柱絕美宴會廳、海港升級版自助餐廳、頂級粵菜-東方樓、大廳酒廊和糕餅小舖。其中，備受矚目的升級版海港自助餐廳預期也將成為南港地區最頂級的自助餐廳。