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材料前七月 EPS 28.98元、股價再創高 這幾檔化工股跟漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

新科千金股、傳產股王材料-KY（4763）公布7月自結獲利，單月及今年累計都是傳產股每股獲利王，累計前七月 EPS 28.98元，已近3個股本，法人看好全年可望賺進6個股本；股價今（7）日開高走高一度拉升至1,130元，創下歷史新高，且帶動化工股的表現。

材料-KY公布7月自結獲利數字，單月營收9.22億元、年增147%；稅前盈餘5.28億元、年增623%；稅後純益4.5億元、年增580%，EPS 6.26元，創歷史新高；累計前七月營收48.49億元、年增118.77%；稅前盈餘25.2億元，稅後純益20.5億元，EPS 28.98元。

材料-KY 8月合併營收11.23億元，月增21.82%、年增169.3%，續創上市以來新高紀錄；前八月累計營收59.72億元，年增126.78%；法人預估，材料-KY今年月營收可望持續創高，主要是受惠產品報價續增，第3季 EPS 有望超過20元，全年 EPS 60元，明年更可望突破70元。

法人看好材料-KY今年可望賺進6個股本，今日股價再往上攻高，早盤以1,075元開出，一度拉升至1,130元，再創歷史新高價，盤中漲幅逾6%；材料-KY大漲，帶動化工股表現，南寶（4766）盤中漲幅逾2%，三福化（4755）、雙鍵（4764）、興農（1712）也逆勢上漲。

營收 EPS

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