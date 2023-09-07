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月配息組合成主流 元大 ETF 00713今年定期定額戶數躍增415%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大台股ETF月配息組合 各天期績效。(資料來源：Lipper，截至2023/8/31，採含息總報酬計算)
元大台股ETF月配息組合 各天期績效。(資料來源：Lipper，截至2023/8/31，採含息總報酬計算)

自組月配息組合成主流，帶動多檔季配型台股 ETF 今年以來定期定額戶數大增，其中「高股息黑馬」元大台灣高息低波（00713），今年以來增幅超過四倍，排名更從去年同期的第18名躍升至第5名，成長最為快速，顯示小資族持續紀律累積投入，參與定期領息的投資收穫。

00713自2022年9月起改為季配息，至今四次除息年化配息率落在5.81%至7.46%，加上今年以來含息報酬達33.58%，優於台股 ETF 平均22.50%，高息低波特色吸引眾多存股族將其作為存股標的，加上00713為3、6、9、12月除息，能與1、4、7、10月除息的0056，2、5、8、11月除息的元大臺灣 ESG 永續（00850）組成月配息組合，同步帶動00713投資人數持續成長。

元大投信表示，老字號國民 ETF 0056與甫除息的00850、即將於9月除息的00713，分別有不同選股邏輯，投資人組月配息組合除了挑高股息，還要挑不同選股邏輯，比起倚靠單一 ETF，組合多檔 ETF 同樣可以每月領息，並更加彰顯分散投資風險的功能。

00713具備高息低波選股特色， 0056為連續13年填息紀錄保持人，00850則是唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，三檔 ETF 涵蓋低波動、高股息與成長性三大投資面向，同時持有更可望月月領息、享有穩定現金流。根據集保結算所統計，截至2023年7月底，季配型台股 ETF 投資人數已高達284萬人，佔整體台股 ETF 比重六成。

元大投信提醒，投資人選擇高股息 ETF 時，除應注意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，可能使 ETF 長期績效落後追蹤指數，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，ETF 所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，若配息則配息金額會自 ETF 淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

元大台股ETF月配息組合 定期定額戶數成長。(資料來源：臺灣證券交易所，截至2023/7。)
元大台股ETF月配息組合 定期定額戶數成長。(資料來源：臺灣證券交易所，截至2023/7。)

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