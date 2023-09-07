AI 伺服器產值成長將破200％ 統一台股高息基金聚焦台股新行情

受到缺料影響，近期AI股上沖下洗，使台股大盤進入震盪整理期。但隨著供應鏈瓶頸舒緩，AI伺服器預計將從下半年開始加速出貨，產值占比從今年的26%攀升至2026年的51%，有望催生台股展開新一波行情。現正熱募的統一台灣高息優選基金，鎖定全球三大主流趨勢，包括AI、創新產品商機、ESG 潮流的能源轉型，搭配具成長價值的傳產，打造股息與成長雙高特色，為投資人追求超額報酬。

統一投信表示，關鍵原料如晶片等供應鏈恢復順暢後，AI伺服器多數將從第4季開始陸續出貨，並於明年高速成長，且單價為一般伺服器的15~20倍以上，附加價值極高。價量齊漲使供應鏈營收將快速跳升，甚至月月成長。第4季伺服器龍頭將推出新平台，也對相關類股獲利提升帶來助益。

統一投信指出，雖然2026年AI伺服器的出貨量預估僅70萬台，約佔整體伺服器的5%，但高單價特性使AI伺服器產值占比將超過五成。預期AI伺服器產值將從今年的460億美元，快速攀升至2026年的1,470億美元，成長幅度高達219.57%。