9/7【早晨財經速解讀】突破禁令?華為7奈米機怎麼來?陸提蘋果禁令?蘋果股價重跌近4%

那斯達克綜合指數周三率美國股市大跌，ISM服務業指數意外上升，強化聯準會（Fed）長時間保持高利率的預期。

道瓊工業指數下跌198.78點，跌幅0.6%，收在34,443.19點；標普500指數下跌31.35點，跌幅0.7%，收在4,465.48點；那斯達克綜合指數跌148.48點，跌幅1.1%，以13,872.47點作收。

美國供應管理協會（ISM)周三公布8月非製造業採購經理人指數(PMI)升至54.5，預期為52.5，而服務業投入價格指標上升。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「ISM服務業報告凸顯了美國經濟最大組成部分的韌性，不幸的是，服務業支付價格指標上升，與製造業支付價格表現類似。這對於依賴數據的Fed來說，當然不是好消息。」

與Fed會期掛鉤的利率互換合約定價顯示11月升息的機率一度升至60%左右。基準10年期美國公債殖利率從4.267%升至4.289%。對Fed政策預期更為敏感的2年期債券殖利率從周二的4.966%攀升至5.022%。

Fed褐皮書調查報告公布後，美股仍維持跌勢。褐皮書說，美國經濟和就業市場的成長在7月和8月均出現放緩，許多企業預計短期內薪資增速將整體放緩。

波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯周三強調，Fed採取下一步貨幣政策行動時需要「謹慎行事」。

在標普500指數的11大類股中，成長股占較大權重的科技股跌幅最大，下跌1.4%。

Brandywine Global的投資組合經理Patrick Kaser說：「成長股一直在消化通膨已被牢牢錨定以及Fed將降息的觀點，如果這種觀點不再成立，成長股就會變得脆弱。」

除了對利率的疑慮外，有報導說大陸禁止中央政府機構工作人員工作期間使用iPhone。蘋果股價聞聲大跌3.6%。輝達（Nvidia）也重挫3.1%。

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）重挫4.8%，這家美國武器製造商調降F-35戰鬥機的交機展望。

在沙烏地阿拉伯和俄羅斯周二意外延長石油減產措施後，原油價格進一步攀升至10個月高點。航空公司警告說，燃料成本正在吞噬利潤，美國西南航空（Southwest Airlines, LUV）的股價下跌2.6%。

AMC娛樂控股公司崩跌37%，觸及歷史低點，此前該連鎖電影院宣布計劃出售最多4,000萬股普通股。

Roku上漲2.9%，此前該公司表示將裁員約10%，並限制新的招聘活動。